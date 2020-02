Kostenpflichtiger Inhalt: Fastnacht : (Vulkan-)Eifelland fest in Narrenhand

Verteidigung durch den Stadtbürgermeister und sein Häuflein Mitstreiter war zwecklos: Die Möhnen haben das Rathaus in Daun erfolgreich gestürmt und die Regentschaft in der Kreisstadt übernommen. Foto: TV/Stephan Sartoris

Machtzentralen sind erobert: Bürgermeister haben auch diesmal keine Chance gegen die närrische Übermacht.

Närrische Premiere für den Dauner Stadtbürgermeister: Zum ersten Mal hat sich Friedhelm Marder der schier übermächtigen Möhnenschar bei der Verteidigung des Dauner Rathauses gestellt. Und verloren – kein Wunder angesichts des bemitleidenswerten Häufleins an Mitstreitern, darunter der 1. Beigeordnete der Verbandsgemeinde (VG) Daun, Otmar Monschauer. Einer ist diesmal Zaungast: Marders Vorgänger Martin Robrecht, der sich gegenüber vom Rathaus das Geschehen gelassen anschauen kann.

Der unvermeidliche Blick auf die Kostümierung des Stadtbürgermeisters: Deutsch--niederländische Freundschaft ist das Motto. Aus gegebenem Anlass: Prinz Heineken stammt aus dem Nachbarland. Gemeinsam mit Prinzessin Corinna steht er für das Sessionsmotto der Dauner Narrenzunft: „Die Eifel und die Niederlande vereint die Dauner Narrenbande“.

Der Angriff auf die Machtzentrale in der Leopldstraße dauert nur kurz: Um 11.12 Uhr ist sie in Frauenhand. Normalerweise bekommt danach der Stadtbürgermeister sein Fett weg, aber er kommt diesmal billig davon, denn Obermöhn Sabine Brand hat ganz andere im Visier: jene, die der Vulkaneifel zu Jahresbeginn die Biocontainer „beschert“ haben. Nun ist auch klar, was ART eigentlich heißt: Alle rennen mit der Tüte, oder was? Die Obermöhn weiß von den „Segnungen“ berichten: von nicht ganz so wohlriechenden Behältern, gern auch übervoll, von possierlichen Tierchen, die die Nähe zu den Containern suchen.

Bei dem Thema fällt es dem entthronten Stadtbürgermeister leicht, zu parieren: Er verweist auf die aus seiner Sicht Verantwortlichen für das Biomüll-Desaster in der Mainzer Straße 25 in Daun. Wer sich in der Kreisstadt nicht so gut auskennt: Dort sitzt die Kreisverwaltung...

