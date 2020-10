Lesung : Krimilesung mit Natasha Korsakova

Natasha Korsakova Foto: Trierischer Volksfreund/Mischa Blank

Hillesheim (red) Die Geigerin Natasha Korsakova gastiert am Donnerstag, 15. Oktober, um 19.30 Uhr mit ihrem Kriminalroman „Römisches Finale“ auf der kleinen Bühne des „Café Sherlock“ in Hillesheim. Bei ihrem Auftritt in Hillesheim wird die Künstlerin das Publikum nicht nur mit Passagen aus ihrem Roman unterhalten, sie wird auch mit ihrem virtuosen Violinspiel begeistern.

