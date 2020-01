Forstwirtschaft : Nationalpark Eifel: Sicherheit geht vor

Schleiden-Gemünd Wenn große Bäume zur Gefahr werden: Abgestorbene Fichten an Straßenrändern werden gefällt.

(red) Durch das „ökologische Herz“ des Nationalparks Eifel verlaufen die Landesstraßen L15 und L249. Seit 2016 wurde dort auf rund 2800 Hektar jegliche Holzentnahme beendet. Abschnittsweise stehen Fichten links und rechts vom Straßenrand, die - sind sie einmal vom Borkenkäfer befallen und abgestorben - für den Straßenverkehr zur Gefahr werden. Um auf der auch Kermeterhochstraße genannten Straße einen sicheren Verkehr gewährleisten zu können, finden derzeit auf beiden Seiten der Straße Baumfällungen statt, die noch bis in den März hinein dauern.

Zu brüchig sind die durch Dürre und Borkenkäfer in den Jahren 2018 und 2019 abgestorbenen Fichten. „Das Problem ist, dass die Fichten anfangen, von oben nach unten zu faulen. So bricht manchmal die gesamte Baumkrone weg. Sie werden so unberechenbar“, erläutert der Nationalpark-Bezirksleiter Christian Düll die Gefahr.