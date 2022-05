Tourismus : Mehr als 750 Führungen im Angebot

Daun Präsent an den markanten Orten in der Vulkaneifel: Natur- und Geoparkführer sind die Botschafter der Tourismus- und Freizeitregion.

Das Angebot an Naturerlebnisführungen in der Vulkaneifel sowohl in der Anzahl, aber auch in der Angebotsvielfalt, kann sich sehen lassen: „Die Vielfalt ist einfach riesig“, heißt es in einer Pressemitteilung des Natur- und Geopark Vulkaneifel. Zahlen nennt Martina Müller von der Park-Geschäftsstelle in Daun: „Stolz dürfen wir auf das Angebot von insgesamt mehr als 750 Gästeführungen blicken, die im laufenden Jahr, bis Ostern 2023, Gästen und Einheimischen angeboten werden.“ Das Angebot reicht das Angebot von der bekannten Sonntagsreihe, die jeden Sonntag um 11 Uhr an einem der wassergefüllten Maare stattfindet, über Exkursionen zu Fledermäusen, Orchideen oder Heilpflanzen bis hin zu Höhlenexkursionen.