Natur : Qualität des Unesco Global Geoparks bestätigt

Der Natur- und Unesco Global Geopark Vulkaneifel ist beim Deutschen Naturpark-Tag zum zweiten Mal als Qualitäts-Naturpark ausgezeichnet worden. Der Präsident des Verbands Deutscher Naturparke (VDN), Friedel Heuwinkel (rechts), und Friedlinde Gurr-Hirsch, Staatssekretärin im Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg (links) überreichten die Qualitätsauszeichnung an Julia Franzen und Andreas Schüller vom Natur- und Unesco Geopark Vulkaneifel. Foto: Verbands Deutscher Naturparke. Foto: Verband Deutscher Naturparke (VDN)

Daun/Murrhardt Der Naturpark in der Vulkaneifel erhält für fünf Jahre eine bundesweite Auszeichnung.

Der Verband Deutscher Naturparke (VDN) hat den Natur- und Unesco Global Geopark Vulkaneifel als Qualitäts-Naturpark ausgezeichnet. Die Auszeichnung wurde vom Präsidenten des Verbandes, Friedel Heuwinkel, im Rahmen der „Qualitätsoffensive Naturparke“ auf der Eröffnungsveranstaltung des Deutschen Naturpark-Tages 2019 übergeben. Hundert Vertreter aus den deutschen Naturparks waren bei der Veranstaltung in Murrhardt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Neben der Vulkaneifel wurden die Naturparke Dahme-Heideseen (Brandenburg), Habichtswald (Hessen), Obere Donau und Schwäbisch-Fränkischer Wald (Baden-Württemberg), Solling-Vogler (Niedersachsen), Steigerwald und Oberer Bayerischer Wald (Bayern) als Qualitäts-Naturpark ausgezeichnet. Damit hat der erst 2010 gegründete Naturpark Vulkaneifel bereits zum zweiten Mal die Hürde zu dieser Qualitätsauszeichnung genommen.

Um die Auszeichnung zu bekommen müssen die teilnehmenden Naturparke viele Fragen zu ihrer Arbeit beantworten, also zu Management und Organisation, Naturschutz und Landschaftspflege, Erholung und nachhaltiger Tourismus, Bildung und Kommunikation sowie Nachhaltige Regionalentwicklung. Jeder teilnehmende Naturpark wird im Anschluss von einem so genannten Qualitäts-Scout bereist, evaluiert und beraten. Die Auszeichnung ist für fünf Jahre gültig. Danach müssen sich die Naturparke erneut in dem Evaluationsverfahren qualifizieren.