Natur : Naturdenkmal Elfengrotte am Bad Bertricher Ortseingang

Das Naturdenkmal Elfengrotte am westlichen Ortseingang von Bad Bertrich. Foto: NaturFreunde Rheinland-Pfalz e.V./Holger Haag

Bad Bertrich (red) Eine besondere geologische Attraktion ist das Naturdenkmal Elfengrotte am westlichen Ortseingang von Bad Bertrich in der Eifel. Ihr Name stammt von der um 1860 erbauten Elfenmühle, an der sie sich befindet.

