Tourismus : Der Naturpark Nordeifel weitet das Eifeltrekking aus

Stadtkyll In Stadtkyll wird diese besondere Möglichkeit der Übernachtung auf einer Holzplattform ab Mai kommenden Jahres angeboten.

Normales Camping – das kann doch jeder. Wer eine etwas andere Übernachtungsmöglichkeit sucht, ist im Naturpark Nordeifel, der Gebiete in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz umfasst, richtig. Dort ist es – basierend auf einer Idee aus den Schutzgebieten in den USA – seit einiger Zeit möglich, mitten im Naturpark eine Nacht unter den Sternen zu verbringen. „Rummel“ wie auf einem großen Campingplatz muss keiner fürchten, bieten die kleinen Lagerplätze doch nur Raum für ein bis zwei Zelte.

Mit dem Zelt in der Natur unterwegs: Das soll künftig auch der neue Trekkingplatz im Stadtkyller Wald bieten. Eine hölzerne Plattform, abseits von Straßen, Wohngebieten und Lärm, erlaubt es Wanderern, mitten im Wald zu zelten. In Zusammenarbeit mit dem Naturpark Hohes Venn-Eifel und dem Gerolsteiner Brunnen wurde die Anlage in der Nähe des Vulkan-Pfads errichtet. Der sogenannte Trekkingplatz soll das vorhandene touristische Angebot ergänzen und das Thema Naturtourismus aufwerten. Mit der Einrichtung des Platzes wird vor allem eine neue Zielgruppe im Bereich des Wandertourismus angesprochen, denn diese Art des Reisens gewinnt seit einigen Jahren an großem Zuspruch. Mit dieser Trekkingplattform befindet sich Stadtkyll in guter Gesellschaft. Im Naturpark Nordeifel ist das seit 2016 möglich, zunächst im nordrhein-westfälischen Teil, mittlerweile gibt es aber 14 weitere Naturlagerplätze dies- und jenseits der Landesgrenze. Einige sind noch in Planung.