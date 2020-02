Tourismus : Naturschauspiel ist Ansturm nicht gewachsen

Üxheim/Nohn Rund 50 000 Besucher werden jährlich am Wasserfall Dreimühlen gezählt. Ein von der EU finanziertes Projekt soll die Parksituation verbessern und den Aufenthalt der Ausflügler angenehmer gestalten.

Die Kapazität der bisherigen Parkflächen reicht nicht mehr aus: Lediglich 31 Stellplätze gibt es an der L68 bei Nohn, auf der anderen Seite des Wanderwegs in Üxheim-Ahütte reicht der Platz für vier Fahrzeuge. Ein Teil der Fördergelder aus dem Maßnahmenprogramm der Europäischen Union LEADER soll in die Verbesserung der Parksituation fließen. Zum einen soll der Parkplatz an der L68 erweitert werden, des weiteren ist geplant, Stellflächen im Bereich des Sportplatzes in Nohn auszuweisen.