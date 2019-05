(red) Die Interessengemeinschaft (IG) Eifelvulkane plant für Samstag, 13. Mai, eine Demo, um ihren Forderungen zum Schutz der Vulkanberge Nachdruck zu verleihen.

Beginn ist um 15.30 Uhr am Forum Daun. Das Ziel ist die Kreisverwaltung in der Mainzer Straße. Dort findet um 17 Uhr die Kreisausschuss-Sitzung statt. Der Tagesordnungspunkt 4 befasst sich mit der Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsplans und der Rohstoffsicherung in der Vulkaneifel. Die IG lädt alle Bürger zur Teilnahme an der Demo ein.