Daun : Naturschützer werben für ihre Arbeit

Vertreter des NABU Daun und Kylleifel mit dem NABU-Werberteam. Foto: tv/Martina Tamms

Daun (red) Mehrere Studenten, erkennbar an ihrer Kleidung mit dem NABU-Logo, werden in den nächsten Tagen in Hausbesuchen in der Vulkaneifel über die Arbeit des NABU informieren und um Unterstützung für lokale Natur- und Artenschutzprojekte werben.

