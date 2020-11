Naturschutz : Das 100. Naturschutzgebiet in Rheinland-Pfalz liegt in Mosbruch in der Vulkaneifel

Mosbruch ... liegt in der Vulkaneifel. Genau genommen, am Fuße des Hochkelbergs in Mosbruch. Und es hat allerhand zu bieten.

(red/utz) Glänzende Wasseroberflächen, Angelstellen und Badegäste sucht man am Mosbrucher Weiher vergeblich. Denn der Weiher ist kein Schwimmgewässer und zum großen Teil vermoort. Zudem steht er – zusammen mit dem Hochkelberg – unter Naturschutz.

Und das hat seinen Grund: Der Mosbrucher Weiher, der direkt am am Fuße des 675 Meter hohen Hochkelbergs liegt, ist ein in einem Maarkessel gelegenes Zwischenmoor und gehört zusammen mit Strohner Määrchen, Dürrem Maar und Mürmes zu einem in Mitteleuropa einzigartigen Naturraum. Wegen seiner ausgedehnten Moorflächen ist der Weiher ein El Daorado für seltene Pflanzen und Tiere. Und natürlich auch eines für Wanderer. Doch dazu später mehr.

Die Lage: Das Torfmoor des Mosbrucher Weihers liegt an der Ortsgrenze des Dorfes Mosbruch (Landkreis Vulkaneifel) in einem riesigen Krater. Darin hat sich durch Verlandung des ehemaligen Maarsees ein bis sechs Meter mächtiges Übergangsmoor gebildet, das teilweise Hochmoorcharakter hat.



Die Geschichte: Der Krater, in dem der heutige Weiher liegt, entstand vor etwa 11 000 Jahren durch einen Vulkanausbruch. Danach sammelte sich Wasser in dem Maarbecken, es entstand ein sehr flacher See, der verlandete und vermoorte. Die Römer stauten das Wasser auf und nutzten den See zum Fischen, wie später auch die Nonnen des Augustinerklosters „Frauenhäuschen“. Das Wasser wurde 1838 aus dem Weiher abgelassen. Im 20. Jahrhundert diente das Moor als Abbaugebiet von Torf. Vor allem im Zweiten Weltkrieg wurden Teile der sechs Meter dicken Torfschicht abgetragen, um damit zu heizen. Allerdings war mit dem Torfabbau in den 1950er Jahren Schluss.