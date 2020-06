Bildung : Naturzentrum bietet wieder Kurse an

Nettersheim Das Naturzentrum in Nettersheim hat sein Bildungsprogramm wieder aufgenommen. Unter Einhaltung der geltenden Corona-Bestimmungen werden ab sofort wieder Kurse ausgerichtet. So stehen beispielsweise am Samstag, 27. Juni, von 12 bis 15 Uhr Johannikräuter bei einem Informationstag auf der Tagesordnung.

Damit sind nicht nur das echte Johanniskraut gemeint, sondern auch die großen Heilkräuter der Volksheilkunde, die um Mittsommer zu blühen beginnen. Der Kurs wied geleitet von Niseema Dorothea Broos, Kräuterpädagogin und Volksheilkundlerin Die Teilnahme kostet 7,50 Euro (Kinder bis 14 Jahre 5,50 Euro, Familien 23 Euro). Die Anmeldefrist endet am Donnerstag, 25. Juni.

Wenige Tage später steht wiederum am Sonntag, 28. Juni, das Thema „Unkraut – Für den Kompost viel zu schade: Wellness aufs Brot“ auf dem Programm. Von 14 bis 16.30 Uhr wird die Kräuterpädagogin Christiane Alexa eine Einführung in die Kräuterkunde bieten. Die Anmeldefrist endet am Freitag, 26. Juni. Die Teilnahme kostet 7,50 Euro (Kinder bis 14 Jahre 5,50 Euro; Familien 23 Euro).

„Alles in Butter“ heißt wiederum ein Kurs am Montag, 29. Juni,von 14 bis 16 Uhr. Die Agraringenieurin und Landwirtin Heike Müller vermittelt dann das A bis Z der Butterherstellung. Die Anmeldefrist endet am Donnerstag, 25. Juni, die Teilnahme kostet 9 Euro (Kinder bis 14 Jahre 7 Euro; Familien 27 Euro).