Veranstaltung : Neon-Dance-Night in Gillenfeld

Gillenfeld Bereits zum neunten Mal findet am Samstag, 11. Januar, die Neon-Dance-Night in der Gillenfelder Mehrzweckhalle statt. Mit dabei sind die über die Eifelgrenzen hinaus bekannten DJ’s Dj Hųbbį - Mashup‘s Finest und DJ Havanna, die mit den Gästen bis in die frühen Morgenstunden feiern wollen.

