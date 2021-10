Gewerbe : Nett ist komplett in Kelberg

Die Nett GmbH befindet sich nun komplett im Kelberger Industriegebiet „Auf der Struth“: Foto: Brigitte Bettscheider

Kelberg 2016 hat die ursprünglich in Adenau beheimatete und später am Nürburgring ansässige Stahl- und Metallbau-Firma Nett ein Beschichtungswerk in Kelberg gegründet. Nun hat sich das Unternehmen komplett hier angesiedelt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Brigitte Bettscheider

Noch ist die Fahrzeugkolonne der Firma Nett mit AW-Kennzeichen unterwegs. Doch auch das wird sich bald ändern. Denn nun ist der Kreis Ahrweiler Geschichte als Standort des Unternehmens, das 1884 in der Hauptstraße von Adenau als Haushaltswarengeschäft gegründet und später als Schlosserei geführt wurde. Auch der letzte Standort vor der Umsiedlung in den Landkreis Vulkaneifel lag im Kreis Ahrweiler: im Gewerbepark Meuspath in unmittelbarer Nähe des Nürburgrings.

So wie der Wechsel nach Meuspath im Jahr 2000 vollzogen worden war, weil es in Adenau keine geeigneten Flächen zur Erweiterung der Firma gab, so verhält es sich nun auch mit der Verlegung des Firmenstandorts nach Kelberg. Hier hatte das Unternehmen im Jahr 2016 ein eigenes Beschichtungswerk eröffnet und es bereits im Jahr darauf erweitert.

INFO Gewerbe in Kelberg Nach Auskunft der Bauabteilung der VG Kelberg sind zurzeit 32 Hektar von Kelbergs Industriegebieten „Im Diewergarten“, „Auf der Steinrausch“ und „Auf der Struth“ mit Gewerbeflächen belegt, hinzu kommen die fünf Hektar, auf denen die Rowa BD ihr Apotheken-Automatisierungs-Unternehmen in den Jahren 2019/20 erweitert hat (der TV berichtete).

Laut Ortsbürgermeister Wilhelm Jonas befinden sich außerdem in den so genannten Mischgebieten von Kelberg Gewerbeflächen in einer Größenordnung von 15,7 Hektar. Das Statistische Landesamt weist 1450 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte in Kelberg aus; 1200 davon sind Einpendler.

Doch rasch stellten sich die elf Kilometer Entfernung zwischen den beiden Firmenteilen als Nachteil heraus, besonders mit Blick auf die Fahrzeit als unproduktive Stunden sowie die Belastung für die Umwelt. Da im Kelberger Gewerbegebiet „Auf der Struth“ ausreichend Bauland vorhanden war, kam es schließlich hier zur kompletten Ansiedlung. Dazu wurden eine 80 Meter lange und 25 Meter breite Produktionshalle mit Sozialräumen sowie ein zweigeschossiges Verwaltungsgebäude mit 450 Quadratmetern Bürofläche errichtet.

Aktuell hat die Firma Nett GmbH etwa 50 Mitarbeiter. Sie und weitere Gäste kamen zur feierlichen Betriebseröffnung in dem zum Festsaal umgewandelten Bereich der Arbeitsvorbereitung zusammen. Gleichzeitig wurde Klaus Lauermann, Geschäftsführer seit 1985, in den Ruhestand verabschiedet. „Ich gehe nicht, ohne Euch mit einer gut aufgestellten Geschäftsleitung versorgt zu wissen“, sagte der 72-Jährige.

Das sind sein Sohn Sebastian Lauermann als Geschäftsführer, Daniel Daus als kaufmännischer Leiter und Christian Schmitz als technischer Leiter; ergänzt wird das Team von Maximilian Koll, dem Meister der Produktion und Montage. Klaus Lauermann sprach der Verbands- und Ortsgemeinde Kelberg - namentlich dem Bürgermeister Johannes Saxler und dem Ortsbürgermeister Wilhelm Jonas - seinen Dank für die unbürokratische und engagierte Unterstützung bei der Ansiedlung in Kelberg aus.