Natur und Bildung : Die Kräfte der Natur sinnhaft erfahren

Uersfeld/Daun-Neunkirchen Menschen mit Seheinschränkungen lernen die Vielfalt der Wild- und Heilkräuter kennen

Kochkurs, Stilberatung oder Gedächtnistraining: Was die selbst von einer Netzhauterkrankung und Seheinschränkung betroffene Roswitha Karst den Mitgliedern der Selbsthilfegruppe in den vergangenen Jahren bereits ermöglicht hat (der TV berichtete), ist nun um eine Facette reicher. Denn mit der Naturerlebnispädagogin Trudi Osiewacz gab eine ausgewiesene Fachfrau den Teilnehmern des Seminars „Sinnhaftes Erfahren mit den Kräften der Natur“ einen Einblick in die Vielfalt heimischer Wild- und Heilkräuter. Auf dem Plan standen das Kennenlernen, Riechen, Tasten, Schmecken und Zubereiten sowie der Nutzen im Alltag und bei Erkrankungen.