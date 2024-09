Welt-Alzheimer-Tag Demenz-Erkrankung: „Die Emotionen, die Musik und Tanz auslösen, bleiben“

„Ich glaube, dass ich die Erste in unserer Familie war, die bemerkt hat, dass mit Oma etwas nicht stimmt.“ So erinnert sich die 35-jährige Enkeltochter – nennen wir sie Vivien – an die ersten Anzeichen von Demenz bei ihrer Großmutter vor rund fünf Jahren. Im Laufe der Zeit sei es der ganzen Familie bewusst geworden. Schließlich habe sich vor zwei Jahren die nachlassende Gehirn- und Gedächtnisfunktion als Demenz medizinisch bestätigt. „Inzwischen vergisst Oma alles sofort wieder, kennt die Namen nächster Angehörigen nicht mehr, isst und trinkt nur nach Aufforderung, weiß nicht mehr, wer in den Nachbarhäusern wohnt“, erzählt Vivien, deren Mutter und Tante auch in dem Dorf im Vulkaneifel-Kreis wohnen und sich abwechselnd um die Oma kümmern. Arzttermine mit ihr nähmen sie nur noch gemeinsam wahr. „Das wäre für eine allein zu anstrengend“, erklärt Vivien. Gleichzeitig macht sie sich Sorgen um Mutter und Tante, denn beide haben gesundheitliche Probleme.