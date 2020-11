Soziales : „Koffer der Erinnerungen“ des Netzwerks Demenz Vulkaneifel in Daun aktiviert das Gedächtnis

„Koffer der Erinnerungen“ des Netzwerks Demenz Vulkaneifel in Daun aktiviert das Gedächtnis

Daun Netzwerk Demenz Vulkaneifel unterstützt Angehörige

Die an Demenz erkrankte Person verliert im Verlauf der Krankheit zunächst die Erinnerung an die jüngere Vergangenheit. Die Erinnerung an die frühe Lebenszeit ist jedoch wesentlich stärker im Gedächtnis verankert. Die Erlebnisse aus der Kindheit, der Jugend und der frühen