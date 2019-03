später lesen Wirtschaft Neue Visitenkarte für die Dauner Innenstadt FOTO: TV / Stephan Sartoris FOTO: TV / Stephan Sartoris Teilen

(sts/ako) Es zieht doch immer wieder auch viele Schaulustige, wenn – wie in dieser Tage in Daun geschehen – an exponierter Stelle ein Mehrfamilienhaus abgerissen wird. Es ist eben ein besonderer Anblick, wenn das, was einst über einen längeren Zeitraum errichtet worden ist, binnen kurzer Zeit von der Bildfläche verschwindet.