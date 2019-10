Nachricht im Bild : Neue AG an der Drei-Maare-Realschule

Daun (red) Seit diesem Schuljahr gibt es an der Drei-Maare-Realschule plus Daun eine neue AG, die mitten ins Schwarze treffen will: Unter Anleitung von Schulsozialarbeiter Christopher Illigen üben sich zurzeit acht Teilnehmer der sechsten bis neunten Klassen im Bogenschießen.

