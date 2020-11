Bauarbeiten : Neue Antenne in Üdersdorf wird erschlossen

Üdersdorf (red) Voraussichtlich am Montag, 23. November, beginnen in Üdersdorf Bauarbeiten in der Sportplatzstraße sowie der Manderscheider Straße. Dies teilt Ortsbürgermeister Günter Altmeier mit.

Grund der Bautätigkeit seien Kabelverlegungsarbeiten für die Erschließung der neuen, stationären Antenne oberhalb des Friedhofs. Weiterhin betroffen seien der Eingangsbereich des Trombachweges und der Fußweg von dort bis zum Friedhof. Auch entlang der L 65 vom Friedhof bis kurz vor dem Wasserhochbehälter seien Erdarbeiten angedacht.