Tourismus : Neue Broschüre: Alle HeimatSpuren auf einen Blick

Daun/Ulmen Seit Juni vermarktet das GesundLand Vulkaneifel die Ortswanderwege rund um Manderscheid, Ulmen, Daun und Bad Bertrich erfolgreich unter dem Titel „HeimatSpuren“. Nun liegt die Broschüre dazu druckfrisch vor: „HeimatSpuren: Erlebnisreiche Rundwanderwege von kurz bis lang“.Die Broschüre stellt alle 39 HeimatSpuren mit kurzen Beschreibungstexten, Bildern sowie Infos über Streckenlänge, Gehdauer und Schwierigkeitsgrad vor.

Auch die Highlights am Wegesrand sowie ein Höhenprofil zu jedem Weg sind in der Broschüre zu finden. Sie ist ab sofort in allen GesundLand-Tourist-Informationen (zurzeit montags und freitags, von 10 bis 14 Uhr geöffnet) gegen eine Schutzgebühr von 3 Euro erhältlich. Sie kann auch im Internet unter www.gesundland-vulkaneifel.de bestellt werden.