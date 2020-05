Bauprojekt : Neue Brücke aus Feldsteinen und verzinktem Eisen führt neuerdings in Kelbergs Ortsteil Zermüllen über den Trierbach

Neue Brücke aus Feldsteinen und verzinktem Eisen führt neuerdings in Kelbergs Ortsteil Zermüllen über den Trierbach

Kelberg-Zermüllen Ein Bauwerk aus Feldsteinen und verzinktem Eisen führt neuerdings in Kelbergs Ortsteil Zermüllen über den Trierbach. Die Vorgängerbauten wurden immer wieder von Wassermassen bei Unwetter fortgerissen.

„Hundertprozentig zufrieden“ äußert sich der Ortsvorsteher Michael Hoffmann, als er die Gemeindearbeiter Tobias Esch und David Müller an der neuen Brücke über den Trierbach antrifft. Die beiden erledigen letzte Arbeiten an ihrem jüngsten Projekt, an dessen Errichtung auch ihr Kollege Bernd Arnold und der Vorarbeiter Heinz-Peter Simon beteiligt waren.