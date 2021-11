ÖPNV : Neue Optik, neue Namen

Ab demnächst zwischen Daun, Wittlich, Bernkastel-Kues und Bad Bertrich unterwegs: die Busse im VRT-Design. Foto: Felix Klormann Foto: VRT/Felix Klormann

Daun 2018 ist das neue Nahverkehrskonzept der Region Trier gestartet worden, bis 2025 soll es komplett umgesetzt sein. Vor drei Jahren wurde das Busangebot in der Vulkaneifel erweitert, die nun auch beim nächsten Schritt betroffen ist.

Stichtag 12. Dezember: Dann gehen die neuen Busnetze „Eifelmaare“ und „Eifel-Kondelwald“ an den Start. Der Verkehrsverbaund Region Trier (VRT) kündigt an: „Das Busangebot zwischen Daun, Wittlich, Bernkastel-Kues und Bad Bertrich verbessert sich ab dem 12. Dezember. Fast alle Orte sind in den neuen angebunden mit insgesamt 19 neuen Linien und über 180 Haltestellen.“

Auch optisch tut sich was: Für die neuen Busnetze werden die Haltestellenschilder ausgetauscht. Die neuen Schilder zeigen künftig den Haltestellennamen, die anfahrenden Linien und das Ziel. Manche der Haltestellen erhält zusätzlich einen neuen Namen, um die Bezeichnung an die Umgebung anzupassen und Ortsfremden eine schnelle Orientierung zu ermöglichen. So wird beispielsweise die Haltestelle „Gasthaus Mark“ in Brockscheid zu „Glockenstraße“ und die Haltestelle „Getränke Schreiner“ in Daun zu „Jugendherberge“ umbenannt. Noch ein Beispiel für viele: Eine Haltestelle in Mehren, die nach einem Anwesen benannt war, wird zur „Feldstraße“.

An verschiedenen Anschlusshaltestellen können Fahrgäste auf Busse anderer Linien umsteigen, zum Beispiel in Daun, Manderscheid, Wittlich, Wengerohr, Traben-Trarbach und Bernkastel-Kues. So können Pendler oder Berufsschüler zum Beispiel an der Anschlusshaltestelle Daun ZOB (Michel-Reineke-Platz) umsteigen von der in Gerolstein um 6.13 Uhr startenden Linie 700 auf die Schnellbuslinie 555, die um 7.20 Uhr in Wittlich ist.

Gegenüber dem bisher weitestgehend auf die Belange des Schülerverkehrs ausgerichteten Fahrplan wird das Angebot in den neuen Busnetzen nun auch für Pendler deutlich erweitert und für alle, die den öffentlichen Nahverkehr mehr in ihren Alltag integrieren wollen. Laut VRT lohnt es sich, sich über ein Job-Ticket zu informieren. Für Arbeitnehmer kostet es höchstens 52,80 Euro im Monat. Sie können damit im ganzen Gebiet des Verkehrsverbunds mit Bus und Bahn zur Arbeit fahren, also zwischen Jünkerath und Hermeskeil sowie Reil und Taben-Rodt.

Werktags ab 19 Uhr und am Wochenende ganztags können die Abonnenten zudem einen weiteren Erwachsenen sowie bis zu drei Kinder (6 bis einschließlich 14 Jahre) kostenlos in Bus und Bahn mitnehmen, und das ebenfalls im ganzen VRT-Gebiet. Der VRT wirbt auch bei den Arbeitgebern für das Jobticket. Der Verkehrsverbund informiert über ein Modell, bei dem sich Arbeitgeber mit mindestens 20 Prozent an den Kosten pro Ticket beteiligen. Mindestens zehn Jobtickets muss ein Unternehmen abnehmen, um Vertragspartner des VRT werden zu können. Wird die Zahl nicht erreicht, ist ein Zusammenschluss von Betrieben möglich. Das neue Liniennetz und Details zu einzelnen Verbindungen finden Interessierte auf der Webseite des Verkehrsverbunds Region Trier (VRT) unter www.vrt-info.de/busnetz

(sts)