ÖPNV : Neue Busnetze in der Vulkaneifel: Was sich für Schüler und Kindergartenkinder ändert

Im VRT-Design sind Busse auf neuen Linien unterwegs. Foto: VRT Foto: VRT

Daun/Wittlich Mehr Busangebot zwischen Daun, Wittlich, Bernkastel-Kues und Bad Bertrich ab 12. Dezember: Fast alle Orte sind in den neuen Busnetzen Eifelmaare und Eifel-Kondelwald angebunden mit insgesamt 19 neuen Linien.

(red/sts) Der Verkehrsverbund Region Trier (VRT) erläutert die damit verbundenen Änderungen für Kindergartenkinder, Schülerinnen und Schüler.

Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten Da sich im Zuge der Planung des neuen Busangebots bei vielen Linien der Streckenverlauf geändert hat, wirkt sich dies auch auf den Schul- beziehungsweise Kindergartenweg mit dem Bus aus. Um möglichst alle Kinder und Schüler im neuen Busnetz zu berücksichtigen, hat der VRT die ortsansässigen Schulen und Kindergärten im Vorfeld in die Vorbereitung einbezogen und – sofern möglich – seine Planungen entsprechend den Verbesserungsvorschlägen angepasst.

Wer sich selbst ein Bild über die Änderungen seiner Fahrt machen möchte, kann diese Karte auf der Internetseite des VRT abrufen. In einem bunten interaktiven Liniennetzplan sind die neuen Streckenverläufe eingezeichnet. Mit einem Klick auf den Heimatort öffnet sich die Fahrplanauskunft mit Datum Montag, 13. Dezember. Es muss nur noch der Zielort der Schule oder des Kindergartens eingefügt werden und schon zeigt sich, wie und wann der benötigte Bus morgens fährt. In dieser elektronischen Fahrplanauskunft lassen sich dann genauso die passenden Rückfahrten ab dem 13. Dezember herausfinden. Die Daten sind voraussichtlich bald in der elektronischen Fahrplanauskunft abrufbar.

Wie Eltern ihre Kinder sonst noch vorbereiten können Schulen und Kindergärten erhalten ein Informationsschreiben zu den Änderungen, welches an die Eltern weitergeleitet werden soll. Kinder, die früher vor allem auf die Farbe ihres Busses geachtet haben, sollten darauf hingewiesen werden, dass nun alle Fahrzeuge das gleiche Design haben und sich nur noch in der Zielbeschilderung unterscheiden. In manchen Regionen werden außerdem nun RufBusse eingesetzt. Wenn Schüler diese nutzen wollen, müssen Eltern die Ruf-Busse vorher einmalig telefonisch buchen. Alle Infos und ein Erklärvideo zu Ruf-Bussen gibt es auf der Internetseite des VRT.

Der Verkehrsverbund bittet Eltern und ihre Kinder um Verständnis, dass es anfänglich zu Startschwierigkeiten kommen kann. Auch für das eingesetzte Personal sind die umfangreichen Veränderungen des neuen Busnetzes eine Herausforderung. Darüber hinaus kann es passieren, dass sich die Kinder zunächst nicht auf die für sie vorhandenen Busse verteilen. Das hätte zur Folge, dass einige Busse in den ersten Tagen zu voll sind, während andere komplett leer fahren. Durch die Veränderungen kann es zudem vorkommen, dass einzelne Kinder häufiger umsteigen müssen oder länger unterwegs sind als zuvor. Insgesamt wird der öffentliche Personennahverkehr durch die Neuerungen aber deutlich attraktiver.