Arbeiten bis zur letzten Sekunde Ehemals Café Schuler, jetzt Café U – und ein Wiener Kaffeehaus: Gleich zwei Neueröffnungen in Daun (Fotos)

Die Scheiben sind nur noch zum Teil mit Folie verhängt, und so kann man bereits einen Blick auf das erhaschen, was man ab Sonntag (wenn viele Geschäfte in Daun öffnen) genau unter die Lupe nehmen kann: Das neue Café U der Biobäckerei Utters mit 45 Sitzplätzen öffnet nach verzögertem Umbau und setzt somit eine lange Caféhauskultur in Daun fort – im ehemaligen Café Schuler. Josef Utters sagt voller Vorfreude: „Wir freuen uns total auf die Eröffnung und ich glaube, viele Kunden auch.“ Seine Frau Viktoria erklärt: „Wir konnten fast nicht mehr durch Daun gehen, ohne regelmäßig gefragt zu werden: Wie lange noch, wann macht ihr endlich auf?“