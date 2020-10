Corona : Mehr Alltagsmasken, mehr Vorsicht

Wegen Corona gibt es für sie derzeit keinen Präsenzunterricht: Studentin Anne Thelen. Foto: TV/Paula Hübner

Daun/Gerolstein Nachgefragt im Risikogebiet Kreis Vulkaneifel: So reagieren junge und ältere Menschen auf die nun geltenden verschärften Corona-Regeln.

Corona schien im Kreis Vulkaneifel über Monate ganz weg, teilweise wurden wochenlang keine neuen Fälle gemeldet. Das hat sich deutlich geändert, seit vergangener Woche steht die Corona-Ampel auf rot. Und Entspannung ist nicht in Sicht: Von Freitag auf Samstag wurde 17 neue Fälle gemeldet, von Samstag auf Sonntag neun.

Ampel auf rot heißt: verschärfte Regeln. Private Feiern dürfen beispielsweise nur noch mit maximal zehn Personen aus zwei Haushalten stattfinden, Veranstaltungen sind auf 100 Personen beschränkt oder benötigen ein zugelassenes Hygienekonzept.

Info Die Wochenend-Bilanz: 26 neue Infektionen Dem Gesundheitsamt des Kreises Vulkaneifel sind am Sonntag neun weitere bestätigte Covid-19-Neuinfektionen gemeldet worden, am Samstag waren es 17. Dabei handelt es sich laut Kreisverwaltung zum Großteil um enge, schon unter Quarantäne stehende Kontaktpersonen von bereits positiv Getesten. Die Zahl der bisher positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen mit Wohnsitz im Kreis Vulkaneifel beläuft sich auf nun 216. Derzeit sind (Stand Sonntag 16 Uhr) 69 Personen mit Wohnsitz im Kreis erkrankt. Davon werden sechs stationär behandelt. In den vergangenen sieben Tagen wurden 54 Neuinfektionen verzeichnet. Der Inzidenzwert liegt nun bei 89.

Was bedeuten diese Regeln und Einschränkungen im Alltag? Bleiben die Menschen aus Angst vor einer Ansteckung lieber zuhause? Wird die Alltagsmaske nun auch draußen öfter getragen? Besuch in der Dauner Innenstadt: Was sofort auffällt: Mehr Leute tragen auch auf der Straße Maske. So wie das ältere Ehepaar, ihre Namen möchte es nicht veröffentlicht sehen. Aber zum Gespräch ist man gern bereit. Der 85-Jährige sagt: „Wir tragen jetzt auch auf der Straße unsere Masken, man kann ja nie wissen.“ Die beiden betonen, sie seien nur ausnahmsweise wegen eines Arzttermines unterwegs. „Meine Frau und ich gehören beide zur Risikogruppe, da muss man gut aufpassen.“ Zum Einkaufen gehen die beiden seit Beginn der Corona-Krise nicht: „Unsere Kinder kaufen nach wie vor für uns ein. Gerade jetzt, wo wir auch in einem Risikogebiet wohnen“.

Die 66 Jahre alte Marita May aus Daun-Pützborn sagt: „Ich bin nach wie vor vorsichtig. Ich trage meine Maske nun während meiner Erledigungen in der Stadt Daun nun auch auf der Straße.“ Mehr als sich an die Regeln zu halten könne sie auch während der Alarmstufe Rot nicht tun. Natürlich halte sie sich an die Regeln, betont aber auch: „Ich lasse mich von Corona nicht einschüchtern und werde mich nicht zuhause einsperren!“

Eingesperrt fühlt sich die 21 Jahre alte Studentin Anne Thelen zwar nicht, aber doch deutlich eingeschränkt. Denn sie berichtet, dass der theoretische Teil ihres Studiums, der normalerweise in Präsenzunterricht stattfindet, wegen der aktuellen Situation nur online statt. „Zuhause lernt man einfach nicht so wie während des Präsenzunterrichts. Da freut man sich, nochmal raus zu kommen und was mit Freunden zu unternehmen. Das ist jetzt natürlich nur noch begrenzt möglich.“

Die Beschränkungen bei privaten Feiern findet sie schade, „man hatte sich gerade wieder an ein bisschen Normalität gewöhnt.“ Aber natürlich verstehe sie die beschlossenen Maßnahmen, die dazu dienten, die Entwicklung möglichst einzudämmen. Auch Ewa Hamann aus Mehren bedauert die Begrenzung bei Privatfeiern. „Ich bin froh, dass ich im September Geburtstag hatte, da konnte ich noch mit mehreren Freunden bei mir Zuhause feiern“