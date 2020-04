Gesundheit : Neue Coronapraxis im Vulkaneifeler Ärzteverbund

Daun In den Dauner und Gillenfelder Praxen der Berufsausübungsgemeinschaft (BAG) Pitzen aus Daun haben sich wegen der Corona-Krise seit Anfang April die Abläufe verändert. Ziel der Anpassungen sei die Patienten soweit voneinander zu trennen ,dass die Routine der Patientenversorgung auch während der Pandemie sicher weiter gehen könne, teilt die BAG Pitzen mit.

Um dies zu gewährleisten haben die Ärzte eine separate Corona- und Infektionspraxis Daun (CIPD) in der Trierer-Straße 12 eingerichtet. Die Versorgung aller weiteren Patienten, die ohne Zeichen einer Corona-Infektion sind, wird in den zwei anderen angeschlossenen Praxen – in der Freiherr-vom-Stein-Straße 1 in Daun sowie in der Strohner Straße 4 in Gillenfeld – weitergeführt.