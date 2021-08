Infrastruktur : Neue Fahrpläne, neuer Interims-ZOB in Gerolstein

Gerolstein Aufgrund der Hochwasserkatastrophe Mitte Juli 2021 und damit verbundenen Unterspülungen der Bahngleise können Züge nur noch eingeschränkt auf der Eifelstrecke Köln-Trier verkehren. Wann der normale Fahrbetrieb wiederhergestellt werden kann, ist ungewiss.

Einrichtung eines neuen ZOB: Zur Regelung der Schienenersatzverkehre und der weiteren Linienverkehre in der Stadt Gerolstein wird ab Donnerstag, 26. August, ein neuer Zentraler Omnibus Bahnhof (ZOB) auf dem Parkplatz P3 (Stadtmitte) in Gerolstein eingerichtet. Der Parkplatz 3 wird in zwei Verkehrsbereiche unterteilt, ZOB und PKW-Parkplatz. Für sonst übliche dort parkende PKW ist der Bereich rund um den ZOB ab sofort gesperrt. Am neueingerichteten ZOB wird es sieben Steige geben, an denen die verschiedenen Linienbusse sowie der Schienenersatzverkehr an- und