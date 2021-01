Ehrenamt : Neue Förderrunde für Bürgerprojekte im Vulkaneifelkreis

Daun Die Verwaltung des Vulkaneifelkreises weist darauf hin, dass die fünfte Förderrunde für ehrenamtliche Bürgerprojekte angelaufen ist. Auch im Jahr 2021 habe der Kreis die Möglichkeit kleine, gemeinnützige Projekte über das Leader-Programm finanziell zu unterstützen und damit vor allem ehrenamtliche Initiativen in der Region zu fördern.

Mit Hilfe der Förderung wurde unter anderem in Berenbach ein „Essbarer Waldgarten“ aufgebaut. Er hilft bei Kräuterwanderungen, essbare Pflanzen kennenzulernen, die in der Eifel quasi direkt vor der Haustür wachsen. Ein anderes unterstütztes Beispiel von Bürgerengagement ist in Niederehe zu finden, wo aktive Rentner „Relaxruhebänke“ an den umliegenden Spazierwegen aufgestellt haben. Interessierte Vereine und Initiativen können bis Montag, 15. März, ihr Anträge einreichen.