Katastrophenschutz Nun auch offiziell: Das ist der neue oberste Feuerwehrmann der Vulkaneifel

Keppler, 50 Jahre alt, wohnhaft in Kerpen-Loogh, und Wolfgang Rechs sind bekannte Gesichter in den Reihen der Feuerwehren im Kreis und laut Landrätin „genau die richtigen für den Job.“ Keppler ist 1990 mit 17 Jahren in die Feuerwehr des Blankenheimer Ortsteils Hüngersdorf eingetreten. 1999 wechselte er zur Feuerwehr Büscheich, seit 2011 ist er Kreisausbilder und seit 2012 Mitglied der Feuerwehr Niederehe. Er arbeitet als Hausmeister an der Realschule plus in Gerolstein.