Wirtschaft : Bankneubau in Daun nimmt Gestalt an

Daun Die Volksbank RheinAhrEifel investiert gut sieben Millionen Euro in ihren neuen Standort in Daun.

(sts) Er ist fast schon ein Wahrzeichen von Daun: der große Kran auf der Baustelle in der Innenstadt, wo die neue Geschäftsstelle der Volksbank RheinAhrEifel entsteht. In den vergangenen Wochen wurden Fertigteile für den Rohbau mit dem Kran an Ort und Stelle gebracht, so langsam nimmt das Vorhaben Gestalt an. Der Kran wird noch einige Monate an seinem derzeitigen Standort bleiben, immer wieder auftretende Verkehrsbehinderungen werden nicht zu vermeiden sein. Die Volksbank investiert gut sieben Millionen Euro in ihren neuen Standort in der Kreisstadt, die Eröffnung ist für 2023 geplant.