Schule : Neue Graffiti: Tiere der Eifel

Im kleinen Innenhof der Drei-Maare-Realschule plus Daun waren Sprayer am Werk und haben die eintönige Außenfassade in ein buntes Kunstwerk verwandelt. Ihre Motive: Tiere der Eifel, die in Rhomben in verschiedenen Pastell- oder Erdtönen dargestellt sind. Auch der Wolf, der ja bekanntlich näher rückt ist dabei, genauso wie eine Fuchsfamilie, ein Hirsch und ein Eichhörnchen. Foto: TV/Melanie Spindler