Dorfgeschichte : Neue Heimat für die alte Uhr

Die alte Kirchturmuhr kann nun im Eingangsbereich der Pfarrkirche Lissendorf besichtigt werden. Foto: TV/Lothar Schun

Lissendorf (red) In der Pfarrkirche St. Dionysius in Lissendorf war es notwendig, die in die Jahre gekommene Kirchturmuhr durch eine Funkuhr zu ersetzen.

Dabei stellte sich die Frage, was mit der alten, in den 50er Jahren angeschafften, geschehen sollte. Glücklicherweise wurde diese nicht - wie in manchen ähnlichen Fällen geschehen – verschrottet.

Einem Team ehrenamtlicher Helfer um Robert Harings ging es darum, dieses Zeugnis der Handwerkskunst an einem wichtigen Platz in der Ortsgemeinde zu erhalten.

Dazu war es erforderlich, den Uhrenschrank sowie die Uhr zu zerlegen und nach unten zu bringen, wo alles wieder zusammen gebaut wurde. Dabei wurde die defekte Uhr auch wieder in einen optisch ansehnlichen Zustand gebracht.

Der Uhrenschrank selbst wurde in vielen Arbeitsstunden von Robert Harings aufwändig restauriert.

Nun kann diese Uhr im Eingangsbereich der Pfarrkirche besichtigt werden.