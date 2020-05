Tourismus : Wenn Wasser Stein sprengt

Lutzerath/Daun Neue Infotafel erklärt, wie durch das wechselhafte, kalte Klima während der Eiszeiten die Gesteinformationen in der Eifel umgeformt wurden.

(red) Der Steinbruch am Lutzerather Eichenblattweg hat viel zu erzählen. In der auf den ersten Blick unspektakulären Gesteinsformation lässt sich aber bei genauerem Hinsehen ablesen, wie die Gesteine entstanden sind und wie sich eiszeitliches Klima auf die Gesteine und Boden ausgewirkt hat.

Dort, wo man auf dem Eichenblattweg von den Feldern westlich von Lutzerath in den Wald einmündet, um zur Neumühle hinunter zu gehen, steht jetzt eine neue Infotafel. Die Tafel erklärt, wie die Gesteine in der rund 60 Meter entfernten Steinwand entstanden sind und wie durch das wechselhafte, kalte Klima während der Eiszeiten die Gesteinsformationen umgeformt wurden.

Im Laufe der Erdgeschichte war es nicht immer so warm wie heute; das Ende der letzten Eiszeit ist gerade erst einmal gute 12 000 Jahre her. Auch wenn die Eifel nicht mit einem Eisschild bedeckt war, so hatte hier jedoch eine Kältesteppe Fuß gefasst, mit ähnlichen Bedingungen wie in der heutigen Arktis, etwa im nördlichen Sibirien oder Nordkanada. Der Boden war tief gefroren und im Jahreszeiten- sowie auch schon im Tageszeitenwechsel spielte sich ein ständiges Auftauen und Gefrieren ab.

Die Folge war eine intensive Gesteinszerrüttung, und an den Hängen bewegten sich die Gesteinspakete in Richtung der Schwerkraft. „Der Lutzerather Steinbruch ist ein tolles Beispiel dafür, was man aus vermeintlich toten Gesteinen alles ablesen kann. Der Boden unter unseren Füßen ist auch immer ein Blick in die Vergangenheit. Es lohnt sich, auch mal genauer hinzuschauen. Die finanziellen Fördermittel für die Tafel haben wir gerne bereitgestellt“, erklärt Andreas Schüller, Geschäftsführer des Natur- und Unesco Global Geoparks Vulkaneifel mit Sitz in Daun.