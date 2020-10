DRK : Neue Jacken für das DRK

Gerolstein Die in Müllenborn ansässige Firma Geilenkothen Fabrik für Schutzkleidung GmbH hat den aktiven Helfern des DRK-Ortsvereins Gerolstein kürzlich 15 neue Einsatzjacken vom Typ „GSG Bonn 2020“ kostenlos zur Verfügung gestellt.

GSG-Geschäftsführer Kai Wollwert überreichte die 15 hochwertigen Goretex-Jacken in einer kleinen Feierstunde an die ehrenamtlichen Helfer des örtlichen DRK. Mario Friedrich, Bereitschaftsleiter des DRK-Ortsvereins Gerolstein, bedankte sich ausdrücklich für diese Spende. Da für den DRK-Ortsverein in diesem Jahr pandemiebedingt viele Einnahmequellen weggebrochen sind, wäre eine solche Anschaffung ohne Unterstützung nicht möglich gewesen.