Was macht eine Kreisentwicklerin? So hilft Eva Esch, das Dorfleben in der Vulkaneifel zu gestalten

Daun · Eva Esch ist seit Dezember neue Kreisentwicklerin des Landkreises Vulkaneifel. Mit ihr startet in diesem Jahr das Projekt „Zukunfts-Check Dorf“ in den Gemeinden. Was macht sie genau? Welche Aufgaben hat sie? Wir haben sie gefragt, wie sie die ersten 50 Tage im Amt erlebt hat und was ihre Arbeit ausmacht.

02.02.2024 , 06:24 Uhr

Eva Esch freut sich, als Kreisentwicklerin in der Vulkaneifel die Dörfer in ihrer Entwicklung zu begleiten. Wichtig ist ihr dabei, das Gute zu betonen und die Dinge in den Blick zu nehmen, die schon wunderbar funktionieren. Im nächsten Schritt werden die Bedürfnisse der Bewohner ermittelt. Foto: KV Vulkaneifel

Von Susanne Stumm

„Spannend, interessant, aber auch herausfordernd“, so beschreibt Eva Esch nach fünfzig Tagen im Amt ihre Tätigkeit als neue Kreisentwicklerin des Kreises Vulkaneifel. „Ich darf Prozesse begleiten, die helfen, dass das Leben in der Vulkaneifel noch mehr von sozialem Miteinander geprägt ist. Und das macht unheimlich viel Spaß.“