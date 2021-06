Wirtschaft : Landrätin Julia Gieseking besucht die Westeifel-Werke

Die neue Landrätin des Kreises Vulkaneifel beim Besuch der Westeifel Werke in Gerolstein (von links): Jürgen Morbach und Hermann Dahm, Prokuristen der Westeifel-Werke, Julia Gieseking, Landrätin Kreis Vulkaneifel, Heinz-Peter Hoffmann, Büroleiter der Kreisverwaltung, Ferdinand Niesen, Geschäftsführer der Westeifel-Werke und Dietmar Engeln von der Kreisverwaltung. Foto: Westeifel-Werke/Stefan Schröder

Gerolstein (red) Die neue Landrätin des Kreis Vulkaneifel, Julia Gieseking, hat die Westeifel-Werke am Hauptstandort in Gerolstein besucht. In Begleitung von Büroleiter Heinz-Peter Hoffmann und Dietmar Engeln, Ab­teilungs­leiter Soziales, erhielt sie einen Einblick in den Unternehmensverbund der gemeinnützigen West­eifel-­Werke GmbH.

