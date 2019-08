Kommunalpolitik : Neue (Bürgermeister-) Gesichter in mehreren Gemeinden

Von Stephan Sartoris In der VG Daun haben neue Ortschefs ihr Amt angetreten. In zwei Dörfern im Kreis müssen die Wähler nochmal ran: in Üderdorf und Wiesbaum.

Für zwei Orte im Kreis, wo die am 26. Mai angetretenen Einzelbewerber um das Amt des Ortsbürgermeister durchgefallen waren, heißt es am Sonntag: „Nachsitzen“ für die Wähler.

In Wiesbaum war Amtsinhaberin Karin Pinn, die ohne Gegenkandidaten angetreten war, gescheitert und hat auf eine erneute Kandidatur verzichtet. Nun stellt sich Ruxandra Gericke, 46-jährige Betriebswirtin, zur Wahl für das Amt der Ortsbürgermeisterin. In Üdersdorf hatte es Markus Schmitz nicht geschafft, neuer Ortsbürgermeister zu werden. Er tritt aber erneut an, diesmal aber gibt es einen weiteren Bewerber. Wie schon 2014 kommt es zum Duell zwischen Schmitz und Günter Altmeier, der damals siegte und eigentlich aufhören wollte, nun aber doch wieder antritt.

Nach den Sommerferien haben auch in der Verbandsgemeinde (VG) Daun in zahlreichen Orten die konstituierenden Sitzungen stattgefunden. In einigen Orten sind nun neue Ortsbürgermeister im Amt. So in Steineberg, wo Harald Dahlem die Nachfolge von Michael Schultze angetreten hat. Wechsel an der Dorfspitze in Dockweiler: Ralf Schüller hat das Bürgermeisteramt von Bruno von Landenberg, der nach 15 Jahren an der Spitze des Dorfs nicht mehr angetreten war. Fünf Jahre war Nadine Bläser Ortsbürgermeisterin von Schutz, nun ist wieder ein Mann am Ruder: Thomas Oertlin wurde vom Gemeinderat einstimmig gewählt. Anders in Immerath, wo nun eine Frau übernommen hat Dort ist Marion Divossen vom Rat als neue Ortsbürgermeisterin gewählt worden.

In den beiden größten Orten in der VG ist Kontinuität angesagt: Sowohl Karl-Heinz Schlifter in Gillenfeld (rund 1500 Einwohner) als auch Erwin Umbach in Mehren (ebenfalls rund 1500 Einwohner) sind für eine weitere Amtszeit ernannt worden. Einer, der erst im Verlauf der letzten Wahlperiode an die Spitze des Dorfs gekommen ist, hat nun eine fünfjährige Amtszeit angetreten: Peter Hartogh in Schalkenmehren.

