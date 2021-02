Medizinische Versorgung : Neue Praxisräume, aber Sorgen um die Zukunft

Froh in neuen Räumen zu sein: (von links) Francesca Maas (Auszubildende), Melanie Gießler (Medizinische Fachangestellte), Silke Schmidt (Medizinische Fachangestellte), Sandra Pitzen und Adelheid Pitzen-Probst (Fachärztinnen Allgemeinmedizin). Foto: TV/Alois Pitzen

Daun So groß die Freude über die neuen Räume in seiner eigenen Praxis in Daun auch ist: Alois Pitzen schaut mit Sorge in die Zukunft in der Vulkaneifel. Ärztlichen Nachwuchs hierher zu holen, ist deshalb sein großes Anliegen.

„Optimal“, sagt Dr. Alois Pitzen mit Blick darauf, dass sich nun alle Praxisräume auf einer Ebene befinden und die bisherigen beiden Dauner Standorte in dem neu geschaffenen Anbau des Edeka-Markts in der Trierer Straße 11 vereint sind. „Wir Ärzte und unser medizinisches Fachpersonal waren schon in die Planung der Praxis mit einbezogen“, nennt er einen weiteren Vorzug – „ganz im Sinne der Idee, das beste Ergebnis für die Patienten zu erreichen.“

Der 52-jährige Allgemeinmediziner, seine Ehefrau Sandra Pitzen und seine Schwester Dr. Adelheid Pitzen-Probst sind die Inhaber der vormals „Gemeinschaftspraxis“ genannten „Überörtlichen Berufsausübungsgemeinschaft“ (ÜBAG). An ihrer Seite sind die Ärzte Dr. Gudrun Herlach und Dr. Dorothe Marin sowie – als Quereinsteigerin in die Allgemeinmedizin – die Fachärztin für Chirurgie, Sabrina Spechtmeyer; die Zweigpraxis in Gillenfeld führt Erich Filinski.

Wer wie unsere Zeitung in Erfahrung bringt, dass Alois Pitzens Passion nicht nur den Patienten, sondern auch der weiten Welt und dem Marathonlauf gilt, mag seine vergangenen drei Lebensjahrzehnte getrost mit „laufend etwas Neues“ auf den Punkt bringen. Nicht nur, dass der aus Ulmen stammende Arzt seinerzeit nach dem Abitur am Dauner Geschwister-Scholl-Gymnasium Medizin in Mainz, Dresden, Grenoble und Berlin studierte und seine Facharztausbildung zwar zum Teil in der Heimat absolvierte - am Maria-Hilf-Krankenhaus in Daun und in der Praxis Kaiser in Kelberg. Es zog ihn und seine Ehefrau auch zur Ausbildung nach England, Australien und Neuseeland.

Nach der Niederlassung in der Dauner Praxis Bangert und Zirwes (2011) unterbrach das Ehepaar Pitzen die ärztliche Tätigkeit in der Eifel für zwei Jahre (2014/15) und ging mit den drei Kindern nach Australien, um sich berufsbegleitend zum Notfallmediziner ausbilden (Alois Pitzen) und für die Erkennung und Behandlung von Hautkrebs fortbilden (Sandra Pitzen) zu lassen.

Zurück in Daun bildete der Einstieg der oben genannten Mediziner nach und nach die weiteren Meilensteine.

Den Herausforderungen der Corona-Pandemie stellten sich Pitzens mit der Einrichtung der „Corona-Infekt-Praxis Daun“ (CIPD) in den Räumen der seit Anfang 2018 zur ÜBAG gehörenden Praxis Marin in der Trierer Straße. Seit dem Umzug in die neuen Praxisräume gehört dieses Kapitel der Vergangenheit an; nun finden zu gesonderten Zeiten Corona-Sprechstunden statt.

Auch sie gehören zum Team: Sabrina Spechtmeyer (links) und Dorothe Marin. Foto: TV/Alois Pitzen

Beim Maare-Mosel-Lauf Ende August trainierte der Dauner Hausarzt Alois Pitzen für den Berlin-Marathon, bei dem er für ein Hilfsprojekt in Uganda sowie in Daun und Ulmen Spenden sammeln möchte. Foto: Holger Teusch