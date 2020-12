Soziales : Neue Doppelspitze für katholisches Bildungswerk

Reifferscheid/Trier (red) Die Mitgliederversammlung des Bildungswerks der Katholischen Arbeit­nehmer-­Bewegung (KAB) im Diözesanverband Trier fand corona­bedingt als Videokonferenz statt. Rita Kaiser (linkes Foto) aus Reifferscheid wurde zur neuen Vorsitzenden gewählt.

Während ihrer 36-jährigen Mitglied­schaft ist sie in verschiedenen Gremien der KAB ehrenamtlich tätig gewesen, etwa im Vorstand des KAB-Ortsverbands Reifferscheid-Rodder und seit 26 Jahren als von der KAB bestellte ehrenamtliche Richterin am Sozialgericht Kob­lenz. Der neue Vorsitzende Stefan Bares aus Gemünden im Rhein-Hunsrück-Kreis blickt auf 33 Jahre KAB-­Mitglied­schaft zurück. In dieser Zeit arbeitete er ehrenamtlich im KAB-Bezirksausschuss Trier-Eifel/Mittelrhein mit und im Vorstand des Ortsverbands Gemünden. Dort ist Bares seit drei Jahren Vorsitzender.