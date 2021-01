Bildung : Neue Sportprojektklasse an der Drei-Maare-Realschule plus

Bogenschießen an der Drei-Maare-Realschule plus in Daun. Foto: Melanie Spindler

Daun (red) Im kommenden Schuljahr 2021/22 hat die Drei-Maare-Realschule plus in Daun ein neues Angebot für die künftigen fünften Klassen. Dann gibt es statt der üblichen drei Sportstunden wöchentlich fünf Stunden für die neue Sportprojektklasse – zwei davon an einem Nachmittag.

