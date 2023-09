Infrastruktur Umzug in die neue Volksbank in Daun

Packen gemeinsam an (von links): Ann-Kathrin Schmidt, Sonja Thomas, Kerstin Batzios und Direktor Thomas Klassmann tragen letzte Umzugkartons. Nach knapp zweieinhalbjähriger Bauzeit (samt Abriss des vorherigen Gebäudes) ist die neue Filiale der Volksbank Rhein-Ahr-Eifel in Daun fertiggestellt. Am Freitag sind die rund 30 Mitarbeitenden voller Vorfreude umgezogen, ab Montag sind sie für ihre Kunden in dem schicken Neubau auf der anderen Seite der Abt-Richard-Straße im Herzen von Daun da.

Foto: TV/Mario Hübner