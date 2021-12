Gebühren : Nach Millioneninvestitionen ins marode Leitungsnetz wird der Wasserpreis an der Oberen Kyll erhöht

Gerolstein Lange Jahre gab es an der Oberen Kyll – vor allem im Bereich Birgel – Probleme mit deutlich zu hohen Nitratwerten im Trinkwasser. Um das zu beheben, wurde das belastete Wasser mit unbelastetem Wasser aus dem Bereich Hillesheim vermischt.

Dazu wurde eine Verbindungsleitung vom Hochbehälter Hillesheim zum Pumpwerk Birgel gebaut und so eine Ringverbund geschaffen. Mittlerweile wird bereits nitratarmes Trinkwasser in das Gebiet der sechs Gemeinden mit rund 3800 Einwohnern befördert, so dass sich die Werte bereits deutlich verbessert haben, heißt es von den VG-Werken. Die neuesten Wasseranalysen sollen in Kürze veröffentlicht werden.