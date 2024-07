Erste Sitzung Stadtrat Gerolstein tagt in neuer Besetzung

„Wir sind eine Stadt, das muss sich auch in der Arbeit des Stadtrats widerspiegeln.“ Ab August habe sie ihre Arbeit bei der Kreisparkkasse reduziert und werde jeweils montags und mittwochs ganztägig im Rathaus arbeiten. Jeweils am zweiten Montag im Monat werde sie für Bürger in einer Sprechstunde abwechselnd im Rathaus und in den einzelnen Ortsteilen bereitstehen. Zudem werde gerade an der Einrichtung eines regelmäßigen Unternehmerfrühstücks gearbeitet. „Wir müssen Demokratie erfahrbar und erlebbar machen für alle Menschen aller Altersgruppen“, sagt Lorisch.