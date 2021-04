Corona : Neuer Impfrekord im Landkreis Vulkaneifel

Daun Das Gesundheitsamt des Landkreises Vulkaneifel hat am Sonntag elf weitere bestätigte Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 gemeldet. In zwei Fällen handelt es sich dabei um konvertierte enge Kontaktpersonen der Kategorie eins zu bereits bekannten Covid-19-Fällen; neun Fälle sind neue Einzelfälle.

Insgesamt gab es im Landkreis Vulkaneifel in den letzten sieben Tagen 68 bestätigte Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Fälle der letzten sieben Tage je 100 000 Einwohner) im Landkreis Vulkaneifel bleibt am Sonntag bei unverändert 112,2. Zum Vergleich: Landesweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag bei 138,2 (am Samstag bei 136,3), bundesweit bei 162,3 (Samstag 160,7).

Am Samstag hat das Landesimpfzentrum Vulkaneifel in Hillesheim erneut einen Impfrekord hingelegt: 545 Impfungen konnten in Hillesheim verabreicht werden. Dies ist die bisher höchste Zahl an dort an einem Tag durchgeführten Impfungen. Wie das Landesimpfzentrum Vulkaneifel in Hillesheim mitteilt, wurden bis einschließlich Samstag, 16. April, insgesamt 14 296 impfwillige Personen gegen Covid-19 durch das Landesimpfzentrum Vulkaneifel in Hillesheim geimpft. Dies entspricht 23,57 Prozent der Bevölkerung des Landkreises Vulkaneifel. Davon haben bereits 5547 (9,15 Prozent) Personen die notwendige zweite Impfung erhalten, so dass bisher insgesamt 19 843 Impfdosen im Landkreis Vulkaneifel verabreicht worden sind.