Kalender : Neuer Kalender für Müllenborn mit vielen Terminen

Gerolstein-Müllenborn (red) Mit einem neuen Layout und einem zusätzlichen Serviceteil im Kalendarium für private Eintragungen stellt sich der Müllenborner Kalender 2020 vor. Inhaltlich widmet er sich den Vereinen und vereinsähnlichen Gruppen des Gerolsteiner Stadtteils.

Vereine erfüllen für die Allgemeinheit eine wichtige soziale Funktion. Sie bieten die Möglichkeit der Freizeitgestaltung sowie der Geselligkeit und beleben die Dorfgemeinschaft. Ihr Zusammenschluss in der Vereinsgemeinschaft ermöglicht die Herausgabe des Müllenborner Kalenders.

Daher finden sich die Vereine in der Ausgabe 2020 in Wort und Bild wieder. Wie bisher sind im Kalendarium die Mülltermine, Veranstaltungsdaten, Beginn und Ende der Schulferien und andere nützliche Hinweise zu finden.

Zu kaufen gibt es den Kalender in der Metzgerei Müller, im Gasthaus Lichter-Berg, in der Gaststätte Oosbachschänke und im Friseursalon Karin. Für die, die nicht die Möglichkeit haben, die Verkaufsstellen aufzusuchen, wird wieder ein Verkauf an der Haustür angeboten. Das Einzelexemplar kostet nach wie vor sechs Euro.