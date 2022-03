Gesundheit : Neuzugang für die Kliniken Daun

Daun Die Median Kliniken Daun haben einen neuen Kaufmännischen Leiter: Dirk Wehmeier tritt die Nachfolge von Hugo Hennes an.

Dirk Wehmeier ist seit der neue Kaufmännische Leiter der Median Kliniken Daun. Vorgänger Hugo Hennes wird nach einer gemeinsamen Übergangsphase an den 52-Jährigen den Staffelstab für die Leitung der drei Klinikhäuser übergeben. Wehmeier bringt einer Pressemitteilung zufolge mehr als 25 Jahre Erfahrung im Gesundheitswesen mit. Zuletzt war er als Klinikmanager der Paracelsus-Kliniken Bad Essen tätig und beim Aufbau und der Etablierung einer Adaptionseinrichtung beteiligt. Die Median Kliniken Daun bieten mit insgesamt rund 400 stationären Plätzen diagnostische und therapeutische Möglichkeiten an drei Standorten in Daun und Umgebung an. Der Standort Altburg bei Schalkenmehren ist auf die Behandlung von Mehrfachabhängigkeitserkrankungen spezialisiert und verfügt über 44 Plätze. Die Klinik Am Rosenberg in Daun verfügt über eine Abteilung für Abhängigkeitserkrankungen mit 72 Plätzen sowie eine Psychosomatische Abteilung mit 78 Behandlungsplätzen. Der Standort Thommener Höhe bei Darscheid bietet 134 Betten für die Behandlung von Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit sowie 26 Betten für die gemeinsame Aufnahmestation an. Zusätzlich verfügen die Median Kliniken Daun über eine Adaptionsabteilung mit zehn Betten sowie eine Fachambulanz für Suchtkranke im Zentrum der Kreisstadt Daun. Als Schwerpunkte für die Zukunft der Häuser sieht Dirk Wehmeier die Weiterentwicklung der Behandlung von sucht- beziehungsweise psychosomatisch Erkrankten getreu dem Motto „Gutes bewahren und daraus Neues entwickeln“.