Verein Eisenbahnfreunde Jünkerath : Neuer Standort am Bahnhof Jünkerath für 3,5 Tonnen Geschichte

Gelungene Aktion: Fünfzehn Jahre lang stand die Achse der Dampflokomotive 44 1211 vor dem Eisenbahnmuseum in Jünkerath. Nun wurde sie am Bahnhof des Ortes aufgestellt. Der Transport des 3,5 Tonnen schweren Exponats erfolgte mithilfe eines Baggers. Foto: TV/Vladimir Nowakowski

Jünkerath Die Achse der legendären Dampflok 44 1211 war ein Wahrzeichen des Museums der Eisenbahnfreunde Jünkerath. Für den jetzt nötig gewordenen Umzug sorgten Mitglieder und Unterstützer des Vereins.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Vladimir Nowakowski

Unter Einsatz eines Baggers und tatkräftiger Mithilfe von Freunden sei die Umsetzung des tonnenschweren Exponats gelungen, erzählt Rainer Helfen vom Verein der Eisenbahnfreunde Jünkerath. „Der Bagger kam an seine Grenzen, aber es ist geschafft.“ An den neuen Standort passe die Achse der 1974 ausgemusterten Dampflok wie angegossen: „Sie steht nun unmittelbar an der Unterführung des Bahnhofs Jünkerath und verweist auf die große Eisenbahngeschichte des Ortes.“

Flut vernichtete Ausstellungsstücke Die Flutkatastrophe im vergangenen Jahr hatte auch das Museum des weltweit rund 80 Mitglieder zählenden Vereins der Eisenbahnfreunde verheerend getroffen und viele Ausstellungsstücke vernichtet. Doch ein Umzug sei bereits lange vorher geplant gewesen, da der Mietvertrag für die Räume nicht verlängert worden war, erzählt Helfen. „Das neue Museum befindet sich in den Räumen einer ehemaligen Mühle in Jünkerath-Glaadt“, berichtet Helfen. „Zurzeit laufen die letzten baulichen Maßnahmen. Dann müssen viele der Exponate, die derzeit noch im Bahnhof lagern, gereinigt und eingeräumt werden.“ Doch für die Achse der Dampflok und für den historischen Roheisenpfannenwagen, die auf dem Außengelände des Eisenbahnmuseums an der alten Adresse standen, sei vor den neuen Räumlichkeiten kein Platz. „Wir haben in Abstimmung mit der Ortsgemeinde einen Standort gefunden, der wunderbar passt“, sagt Vereinsvorsitzender Manfred Jehnen. Der Umzug sei reibungslos verlaufen, auch wenn die Aktion gar nicht so einfach gewesen sei – denn das gute Stück wiege ja immerhin 3,5 Tonnen.