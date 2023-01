Neuer Roman : Mord in der Vulkaneifel: Neuer Krimi von einer Autorin mit vielen Identitäten

Regine Brühl hat einen Kriminalroman mit historischem Hintergrund geschrieben; die Autorin besitzt eine Nachbildung des Titel gebenden "klingenden Messers". Foto: Bettscheider Brigitte

Strotzbüsch/Mehren/Kelberg Nach dem Debüt „Fachwerkmord“ und dem Kooperationsprojekt „Kreideherz“ hat die Schulsekretärin und Musikpädagogin aus Bad Münstereifel einen Kriminalroman auf zwei Zeitebenen geschrieben: „Das Geheimnis der klingenden Messer“. Darum geht es in dem Kriminalroman aus der Vulkaneifel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Brigitte Bettscheider

Deutsch, Geschichte und Musik waren in der Schulzeit die Lieblingsfächer der aus Niederzissen im Landkreis Ahrweiler stammenden Regine Brühl. Die Leidenschaft fürs Lesen und Schreiben und das Interesse an der Geschichte, besonders der Eifel, begleitet die heute 52-Jährige seit jeher. Nun hat auch die Musik in das berufliche Leben der Schulsekretärin und Mutter von zwei Söhnen Einzug gehalten: Nach der Qualifizierung zur Fachkraft in musikalischer Früherziehung unterrichtet sie an der Musikschule Landkreis Vulkaneifel e.V. Kinder in Strotzbüsch und Mehren und demnächst auch in Kelberg.

Regine Brühl ist in ihrer Heimatregion viel zu Fuß unterwegs, zudem passionierte Fotografin und Wanderführerin. Und sie veröffentlicht Aufsätze, Reportagen und Bücher. Wie der erste Roman („Fachwerkmord“) ist auch der neue mit dem Titel „Das Geheimnis der klingenden Messer“ ein Regionalkrimi; der mittlere – „Kreideherz“ – handelt von der Jugend auf dem Land in den 1980er Jahren und ist ein Gemeinschaftswerk mit Stephan Falk.

Wer Regine Brühls neuen Kriminalroman liest, wird immer wieder Belege für die eingangs skizzierten Passionen der Autorin entdecken. Ihre Sprache ist anschaulich und gut verständlich. Die Beschreibung der Landschaft der Eifel spiegelt Naturliebe und Kenntnis von Flora und Fauna gleichermaßen wider. Beim Eintauchen in die zweite Zeitebene des Romans sind die historischen Ereignisse, das Leben der Menschen, die Architektur, die Kunst, die Musik bestens recherchiert worden.

Info Das neue Buch Der Roman „Das Geheimnis der klingenden Messer“ von Regine Brühl hat 252 Seiten und kostet 13,50 Euro. Das im Rhein-Mosel-Verlag erschienene Buch ist im Handel erhältlich. Die Premierenlesung ist am Samstag, 28. Januar, um 19 Uhr im Café & Bar Marielle, Unnaustraße 14, Bad Münstereifel. Reservierung erwünscht, Telefon: 02253/9269858, E-Mail: info@hotel-marielle.de

Vulkaneifel: Fliegenfischer und Hebammen – so war es vor 400 Jahren

Apropos Recherche. Dabei hat sich Regine Brühl des Fachwissens vieler bedient – von dem Regionalhistoriker, Pilzexperten, Astronomen, dem Arzt und der Hebamme über den Polizisten, die Künstlerin und den Fliegenfischer bis zur Wissenschaftlerin, dem Musiker und dem Orgelsachverständigen. So viele Fachgebiete kommen vor in dem Kriminalroman mit historischem Hintergrund. Mehr als 40 Akteure, die tatsächlich im 17. Jahrhundert in Köln, Magdeburg, Rom, Venedig und andernorts gelebt haben, treten auf; knapp ein Dutzend Frauen und Männer sind es, die mit ihren Echtnamen in der Gegenwart des Romans eine Rolle spielen. So vielfältig ist die Handlung, so abwechslungsreich und interessant ist das Buch zu lesen – und nicht zuletzt daraus zu lernen.

Mord in der Vulkaneifel: „Das Geheimnis der klingenden Messer“ – darum geht es

Hintergrund Das klingende Messer Die Titel gebenden „klingenden Messer“ gibt es wirklich: Als extrem seltene Objekte aus dem 16. Jahrhundert befinden sie sich mit ihrer faszinierenden Doppelfunktion in Museen weltweit und in privaten Sammlungen. Als Repliken werden die Renaissance-Messer mit Notengravur in limitierter Auflage zum Einzelpreis von 99 Euro von der Firma Fröhlich & Kaufmann in Berlin angeboten. Demnach ging es den Schöpfern der Originale nicht nur um feines Material und hohe Handwerkskunst, sondern auch um die Verbindung des weltlichen Bedürfnisses zu speisen mit dem Singen und Hören von himmlischer Musik. Diese Musik ist in ihrer historischen Fassung mittels Transkription der Gravuren durch die britische Musikwissenschaftlerin Flora Dennis übrigens heute wieder erlebbar.

Worum es geht? Ein aufsehenerregender Mord in der Vulkaneifel beschert der Buchhändlerin Inga Meyer das Wiedersehen mit dem Polizeibeamten Christopher, und verdrängte Gefühle leben wieder auf. Inga begleitet Christopher bei seinen Ermittlungen, als weitere Morde geschehen. Dann, bei einem „Mädelstreffen“ auf Burg Olbrück im Brohltal, leitet eine Vision sie erstmals in das Leben der Kölner Hebamme Johanna Weingarten. So wird der Leser neben der Mordserie in der Gegenwart in die Realität des Dreißigjährigen Krieges, der Hexenverfolgungen und der Pest entführt. Der Knoten löst sich schließlich in einem verblüffenden Finale. Spannend bis zur letzten Seite bleibt das Buch.