Autorin aus der Eifel „Ich glaube, ich kann nicht anders.“ – Auch der neuste Roman von Ute Bales packt schwierige Themen an

Freiburg/Gerolstein/Borler · Auch in ihrem neuen Buch erspart Ute Bales dem Leser nicht den Blick in den Abgrund. In dem Roman „Am Kornsand“ verwebt die aus der Vulkaneifel stammende, in Freiburg im Breisgau lebende Schriftstellerin die wahre Geschichte der Ermordung von sechs unschuldigen Menschen im März 1945 mit den Erlebnissen eines so genannten Verschickungskindes der 1970er Jahre.

01.04.2023, 15:14 Uhr

Autorin Ute Bales. Foto: Michael Spiegelhalter

Von Brigitte Bettscheider

Ja, es sei eine schlimme Geschichte, räumt Schriftstellerin Ute Bales ein. „Aber sie musste geschrieben werden, denn es ist unsere Geschichte, und sie ist ja noch nicht aufgearbeitet“, erklärt sie zum einen mit Blick auf die Folgen und Wirkungen nationalsozialistischer Politik bis in unsere Zeit hinein und zum zweiten auf die Traumata, unter denen bis heute Millionen an Verschickungskindern leiden. Die Frage nach dem Warum und Wieso der Gräuel der Nazizeit verfolge sie seit langem, sagt Ute Bales. Und nun, da sie auf die „Kinderverschickung“ (siehe Info) gestoßen sei, möchte sie auch dieses Thema noch intensiver erforschen und ihm möglicherweise den nächsten Roman widmen.